Новинка от Procter & Gamble закрасит пигментные пятна на коже





Устройство, разработанное американскими специалистами, умеет распознавать на коже пигментные пятна и маскировать их. В девайсе установлена камера, которая производит 200 снимков за секунду. При этом он проводит анализ различие в пигментации дермы. С помощью 120 насадок гаджет покрывает обнаруженные недостатки тональным кремом, основанном на сыворотке.Разработчики встроили в Opté голубые светодиоды. Они подсвечивают кожу, тем самым находят слабо заметные проблемные участки. Алгоритм, который занесен в программу новинки, анализирует участок, снятый камерой, и подбирает необходимый оттенок тонального средства. Устройство автоматически выравнивает тон кожи.Разработчик уверяет, что использование Opté способно настолько эффективно скрыть все проблемы на коже, что уменьшит применение тональных средств, которые наносятся в ручную на 99 %.