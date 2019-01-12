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Новинка от Procter & Gamble закрасит пигментные пятна на коже

Транснациональная компания из США Procter & Gamble представила гаджет Opté, который способен закрашивать пигментные пятна на коже. Новинку показали на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе.
Новинка от Procter & Gamble закрасит пигментные пятна на коже

Устройство, разработанное американскими специалистами, умеет распознавать на коже пигментные пятна и маскировать их. В девайсе установлена камера, которая производит 200 снимков за секунду. При этом он проводит анализ различие в пигментации дермы. С помощью 120 насадок гаджет покрывает обнаруженные недостатки тональным кремом, основанном на сыворотке.

Разработчики встроили в Opté голубые светодиоды. Они подсвечивают кожу, тем самым находят слабо заметные проблемные участки. Алгоритм, который занесен в программу новинки, анализирует участок, снятый камерой, и подбирает необходимый оттенок тонального средства. Устройство автоматически выравнивает тон кожи.

Разработчик уверяет, что использование Opté способно настолько эффективно скрыть все проблемы на коже, что уменьшит применение тональных средств, которые наносятся в ручную на 99 %.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00

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