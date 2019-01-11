Lexus выпустил роскошный кабриолет LC Convertible без крыши





Японский автомобильный бренд уже представил официальные снимки новинки Lexus LC Convertible. Кабриолет удалось создать на базе купе LC 500. Представители компании сообщают, что модели концепта запустят в производство, предположительно в 2020 году. Новенький кабриолет с открытым верхом сможет похвастаться 22-дюймовыми колёсными дисками, а также гибридным 3,5-литровым V6 или 5-литровым атмосферником, мощность которого составляет 477 лошадиных сил.Невзирая на механизм складывания верха, разработчики решили сохранить посадочную формулу 2+2 и аналогичный LC 500 дизайн. Что касается интерьера салона белого кабриолета, то стоит упомянуть светлую кожаную обивку и желтую прострочку, а также интересную комбинацию на панели приборов черного оттенка.Авто производитель уверен, что LC Convertible станет эталоном для всех будущих моделей бренда на последующие годы. Дебютировать концепт должен на одной из крупнейших автопрезентаций в США через несколько дней.