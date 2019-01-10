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Старшая дочь Ксении Бородиной после школы будет поступать в МГИМО

Ни для кого не секрет, что бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону, часто рассказывая подробности их жизни на своей странице в социальной сети Instagram.

А на днях у звезды выдалась свободная минутка, и она решила ответить в Stories на некоторые вопросы своих подписчиков, одним из которых был вопрос о будущем старшей дочери.

Старшая дочь Ксении Бородиной после школы будет поступать в МГИМО

«Планируете, куда Мара пойдет после школы?», - поинтересовался кто-то.

В ответ Ксения опубликовала фотографию Московского государственного института международных отношений, написав: «Сюда».

На какой именно факультет будет поступать девочка, неизвестно, однако о том, что она очень трудолюбивая и талантливая, спорить не приходится. В свои 9 лет Маруся на «отлично» учится в школе, ходит на занятия по художественной гимнастике, а также изучает английский язык.

Старшая дочь Ксении Бородиной после школы будет поступать в МГИМО

Кроме того, несмотря на свой юный возраст старшая дочь Бородиной несколько раз принимала участие в показе мод, а также появлялась на обложках некоторых журналов вместе со своей знаменитой мамой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:19

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