Старшая дочь Ксении Бородиной после школы будет поступать в МГИМО

«Планируете, куда Мара пойдет после школы?», - поинтересовался кто-то.





А на днях у звезды выдалась свободная минутка, и она решила ответить в Stories на некоторые вопросы своих подписчиков, одним из которых был вопрос о будущем старшей дочери.В ответ Ксения опубликовала фотографию Московского государственного института международных отношений, написав: «Сюда».На какой именно факультет будет поступать девочка, неизвестно, однако о том, что она очень трудолюбивая и талантливая, спорить не приходится. В свои 9 лет Маруся на «отлично» учится в школе, ходит на занятия по художественной гимнастике, а также изучает английский язык.Кроме того, несмотря на свой юный возраст старшая дочь Бородиной несколько раз принимала участие в показе мод, а также появлялась на обложках некоторых журналов вместе со своей знаменитой мамой.