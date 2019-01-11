Компания Porsche анонсировала самые реализуемые авто прошлого года
Porsche анонсировала самые реализуемые версии прошлого года. Представители бренда отмечают, что прошлый год был самым успешным по продажам.
Самыми популярными версиями оказались современные кроссоверы. Лидерами стали McLaren, Rolls-Royce и Porsche. Последний бренд за год смог продать 256 255 авто. Популярность версий Porsche обуславливается большим спросом на современные внедорожники, а также «кроссы». Больше всего в прошлом году продали версий компакт-кросса Macan (86 031 авто). Далее следует Cayenne - 71 458 экземпляров. В рейтинг попала также версия Panamera - 38 443 авто. На четвёртом месте размещается спортивное купе 911 - 35 573 автомобилей.
Самое большое количество реализованных авто Porsche зафиксировали в КНР - 80 180 единиц. Вторая позиция досталась США - 57 202 авто. По Европе продали 77 216 транспортных средств.
Самыми популярными версиями оказались современные кроссоверы. Лидерами стали McLaren, Rolls-Royce и Porsche. Последний бренд за год смог продать 256 255 авто. Популярность версий Porsche обуславливается большим спросом на современные внедорожники, а также «кроссы». Больше всего в прошлом году продали версий компакт-кросса Macan (86 031 авто). Далее следует Cayenne - 71 458 экземпляров. В рейтинг попала также версия Panamera - 38 443 авто. На четвёртом месте размещается спортивное купе 911 - 35 573 автомобилей.
Самое большое количество реализованных авто Porsche зафиксировали в КНР - 80 180 единиц. Вторая позиция досталась США - 57 202 авто. По Европе продали 77 216 транспортных средств.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00