«Умный» перцовый баллончик теперь сможет позвать на помощь





Перцовый баллончик от компании Plegium поможет решить проблему ненадежности стандартного средства для обороны. Ведь довольно часто встречались случаи, когда человек в панике не мог нацелится противнику в лицо. Такого эффекта можно избежать с помощью новых технологий, которые установили внутрь данного баллончика. В нем установлен Bluetooth, с помощью которого владельцу необходимо синхронизировать свой смартфон через специальное приложение. В настройках нужно указать номер телефона контактного лица. После нажатия на кнопку спуска на баллончике, приложение отправит данному контакту соответствующее уведомление, а место происшествия отобразится на Картах Google. Также в качестве защиты в баллончик установлена сирена громкостью в 130 децибел и яркие лампочки, эти системы срабатывают, как только происходит распыление.Новинка оснащена батареей, емкости которой хватит на 4 года. Использовать его можно около 10 раз, а дальность распыления оставляет около 3 метров. Также на нем установлен специальный предохранитель от случайного нажатия.