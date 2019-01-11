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«Умный» перцовый баллончик теперь сможет позвать на помощь

На ежегодной выставке CES 2019 шведская компания Plegium представила новое решение по борьбе со злоумышленниками – «умный» перцовый баллончик, который имеет возможность синхронизироваться со смартфоном и сообщить контактному лицу, что он был применен. В новинку также встроили светодиодные лампочки и громкую сирену.
«Умный» перцовый баллончик теперь сможет позвать на помощь

Перцовый баллончик от компании Plegium поможет решить проблему ненадежности стандартного средства для обороны. Ведь довольно часто встречались случаи, когда человек в панике не мог нацелится противнику в лицо. Такого эффекта можно избежать с помощью новых технологий, которые установили внутрь данного баллончика. В нем установлен Bluetooth, с помощью которого владельцу необходимо синхронизировать свой смартфон через специальное приложение. В настройках нужно указать номер телефона контактного лица. После нажатия на кнопку спуска на баллончике, приложение отправит данному контакту соответствующее уведомление, а место происшествия отобразится на Картах Google. Также в качестве защиты в баллончик установлена сирена громкостью в 130 децибел и яркие лампочки, эти системы срабатывают, как только происходит распыление.

Новинка оснащена батареей, емкости которой хватит на 4 года. Использовать его можно около 10 раз, а дальность распыления оставляет около 3 метров. Также на нем установлен специальный предохранитель от случайного нажатия.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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