Французские ученые доказали, что поведение устриц зависит от фаз Луны





Многие представители фауны имеют так называемые внутренние часы, известные как циркадные ритмы. От таких ритмов зависят многие процессы внутренних органов, связанные с жизнедеятельностью.Группа ученых из Университета Бордо заинтересовалась циркадными ритмами устриц. Для изучения специалисты взяли 12 представителей вида Crassostrea gigas и установили специальные электроды, которые реагировали на раскрытие створок.После этого моллюсков выпустили в море, а наблюдение за животными проводили дистанционно. В процессе удалось выяснить:створки раковины раскрывались больше во время новолуния, а также при растущей Луне.Такое удивительное явление может быть вызвано изменением объемов потребляемой пищи, зависящей от освещенности, сделали вывод представители мира науки.