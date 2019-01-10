Французские ученые доказали, что поведение устриц зависит от фаз Луны
Ученые из Франции доказали, что поведение устриц зависит от фаз Луны, в отличие от других живых существ на Земле. Исследование показало: на степень раскрытия створок устриц влияет свет ночного светила. Синхронизацию эксперты связали с изменением количества потребляемой моллюсками пищи. Результаты работы публикует издание Biology Letters.
Многие представители фауны имеют так называемые внутренние часы, известные как циркадные ритмы. От таких ритмов зависят многие процессы внутренних органов, связанные с жизнедеятельностью.
Группа ученых из Университета Бордо заинтересовалась циркадными ритмами устриц. Для изучения специалисты взяли 12 представителей вида Crassostrea gigas и установили специальные электроды, которые реагировали на раскрытие створок.
После этого моллюсков выпустили в море, а наблюдение за животными проводили дистанционно. В процессе удалось выяснить:створки раковины раскрывались больше во время новолуния, а также при растущей Луне.
Такое удивительное явление может быть вызвано изменением объемов потребляемой пищи, зависящей от освещенности, сделали вывод представители мира науки.
Многие представители фауны имеют так называемые внутренние часы, известные как циркадные ритмы. От таких ритмов зависят многие процессы внутренних органов, связанные с жизнедеятельностью.
Группа ученых из Университета Бордо заинтересовалась циркадными ритмами устриц. Для изучения специалисты взяли 12 представителей вида Crassostrea gigas и установили специальные электроды, которые реагировали на раскрытие створок.
После этого моллюсков выпустили в море, а наблюдение за животными проводили дистанционно. В процессе удалось выяснить:створки раковины раскрывались больше во время новолуния, а также при растущей Луне.
Такое удивительное явление может быть вызвано изменением объемов потребляемой пищи, зависящей от освещенности, сделали вывод представители мира науки.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:14