Гадалка предсказала Светлане Ходченковой замужество и беременность в 2019 году

"Эта женщина успевает всё! Она трудоголик, каких надо поискать", - считает таролог.

Таролог Абравитова раскинула карты, чтобы посмотреть судьбу Ходченковой на год Свиньи. По мнению гадалки, хотя до этого личная жизнь артистки годами не налаживалась, в 2019 звезда получит огромное количество мужского внимания. Все кавалеры знаменитости, которые ухаживали за ней на протяжении жизни, активизируются и вновь начнут добиваться её любви. Также новый год принесёт множество других интересных знакомств, позволив Ходченкоой выбирать из разных женихов.Впрочем, как признаётся Абравитова, актриса и до этого не страдала от одиночества. Таким же удачным окажется год и в карьерном плане. Появятся новые предложения в киноиндустрии, так что к концу 2019-го Ходченкова заработает приличные деньги. Отметим, что в последнее время звезда является одной из наиболее успешных среди отечественных коллег.Абравитова склоняется к тому, что в 2019 Ходченкова либо выйдет замуж и забеременеет, либо какие-то важные перемены предвосхитят эти события.