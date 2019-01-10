Гадалка предсказала Светлане Ходченковой замужество и беременность в 2019 году
Гадалка Марианна Абравитова предсказала Светлане Ходченковой замужество и беременность в 2019 году. Также ясновидящая узнала, что актриса заработает большие деньги.
Таролог Абравитова раскинула карты, чтобы посмотреть судьбу Ходченковой на год Свиньи. По мнению гадалки, хотя до этого личная жизнь артистки годами не налаживалась, в 2019 звезда получит огромное количество мужского внимания. Все кавалеры знаменитости, которые ухаживали за ней на протяжении жизни, активизируются и вновь начнут добиваться её любви. Также новый год принесёт множество других интересных знакомств, позволив Ходченкоой выбирать из разных женихов.
Впрочем, как признаётся Абравитова, актриса и до этого не страдала от одиночества. Таким же удачным окажется год и в карьерном плане. Появятся новые предложения в киноиндустрии, так что к концу 2019-го Ходченкова заработает приличные деньги. Отметим, что в последнее время звезда является одной из наиболее успешных среди отечественных коллег.
Абравитова склоняется к тому, что в 2019 Ходченкова либо выйдет замуж и забеременеет, либо какие-то важные перемены предвосхитят эти события.
Таролог Абравитова раскинула карты, чтобы посмотреть судьбу Ходченковой на год Свиньи. По мнению гадалки, хотя до этого личная жизнь артистки годами не налаживалась, в 2019 звезда получит огромное количество мужского внимания. Все кавалеры знаменитости, которые ухаживали за ней на протяжении жизни, активизируются и вновь начнут добиваться её любви. Также новый год принесёт множество других интересных знакомств, позволив Ходченкоой выбирать из разных женихов.
Впрочем, как признаётся Абравитова, актриса и до этого не страдала от одиночества. Таким же удачным окажется год и в карьерном плане. Появятся новые предложения в киноиндустрии, так что к концу 2019-го Ходченкова заработает приличные деньги. Отметим, что в последнее время звезда является одной из наиболее успешных среди отечественных коллег.
"Эта женщина успевает всё! Она трудоголик, каких надо поискать", - считает таролог.
Абравитова склоняется к тому, что в 2019 Ходченкова либо выйдет замуж и забеременеет, либо какие-то важные перемены предвосхитят эти события.