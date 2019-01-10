Рестайлинговый внедорожник Ford Explorer построен на новой платформе





Машина имеет изменённый дизайн, вместе с тем он остался узнаваемым. Эксперты отмечают переднюю панель, имеющую обтекаемые формы, решетка радиатора увеличена. Она имеет трапециевидную форму и горизонтальные сегменты. Воздухозаборники в переднем бампере увеличены, в них установлены светодиодные ленточные ходовые огни.Автомобиль получил зауженную головную оптику, дизайнеры сделали кузов автомобиля более спортивным. Это особенно проявляется в линии крыши. В салоне имеется двухзонная автоматическая система климат-контроля. Предусмотрен Wi-Fi 4G LTE, сиденья второго ряда складываются. В салоне установлена современная 8-дюймовая мультимедиасистема SYNC 3, она совместима с Android Auto и Apple Carplay.Под капотом машины расположен 300-сильный двигатель. В продаже внедорожник ожидают летом, его стоимость составит 32,76 тыс. долларов (2,198 млн рублей).