Финалистка шоу «Голос» назвала Сергея Шнурова мудрым и общительным наставником





Известного музыканта Валиева назвала также ироничным человеком. Девушка призналась, что поражена своим успехом. Три года назад на детской версии проекта жюри не обратило на неё особого внимания. В настоящее время, благодаря поддержке помощи и советам Шнурова, она сумела добиться намного больше. Лидер группы «Ленинград» достаточно активно включился в работу проекта, он даже устроил разнос его создателям. Шнуров призвал участников своей команды не нервничать, а организаторам предложил «не мучить его артистов». Свою позицию музыкант выразил в ходе подготовки к очередному выпуску шоу «Голос».Валиева рассказала, что их довольно тщательно готовят к выходу на сцену. В обучение входит умение пользоваться микрофоном и другие тонкости. С октября 2018 года проходил седьмой по счёту сезон популярного проекта. В группу наставников включили Сергея Шнурова, Константина Меладзе, рэпера Басту и Ани Лорак.