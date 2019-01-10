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Nissan представила новый электрический хэтчбек версии Nissan Leaf

В Лас-Вегасе в рамках выставки CES-2019, которая посвящена потребительской электронике, известная японская компания Nissan представила новый электрический хэтчбек версии Nissan Leaf. Новинку назвали Nissan Leaf e-Plus.

Nissan представила новый электрический хэтчбек версии Nissan Leaf


Электрокар в Соединённых Штатах носит название Nissan Leaf Plus Series. Версию выпустят на авторынок в трёх вариациях; Leaf S Plus, Leaf SV Plus, Leaf SL Plus. Транспортное средство получит АКБ на 62 кВт/час (160 кВт). Японское авто с данным аккумулятором сможет преодолеть на 55% пути больше по сравнению с Nissan Leaf прошлой генерации (АКБ на 40 кВт).

Запас хода нового автомобиля составит 360 километров. Новинка получит переработанный «передок» с голубыми мотивами. Салон наделят мультимедийным центром с восьмидюймовым тачскрином (имеется возможность синхронизации со смартфоном).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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