Nissan представила новый электрический хэтчбек версии Nissan Leaf

Электрокар в Соединённых Штатах носит название Nissan Leaf Plus Series. Версию выпустят на авторынок в трёх вариациях; Leaf S Plus, Leaf SV Plus, Leaf SL Plus. Транспортное средство получит АКБ на 62 кВт/час (160 кВт). Японское авто с данным аккумулятором сможет преодолеть на 55% пути больше по сравнению с Nissan Leaf прошлой генерации (АКБ на 40 кВт).Запас хода нового автомобиля составит 360 километров. Новинка получит переработанный «передок» с голубыми мотивами. Салон наделят мультимедийным центром с восьмидюймовым тачскрином (имеется возможность синхронизации со смартфоном).