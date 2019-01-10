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Персональный Google Assistant получил новые возможности

Персональный Google Assistant с обновлением получил новые возможности. Система была интегрирована с Google Maps.

Персональный Google Assistant получил новые возможности


Разработчиками была упрощен запуск ассистента в случае заблокированного дисплея. С обновлением представилась возможность при работе с Google Maps пользоваться Google Assistant для голосовых ответов на текстовые сообщения, запуска подкастов и музыки, общения с друзьями. Во время поездки есть возможность поиска других мест назначения, а также добавления остановочных пунктов. За счёт интеграции системы с Google Maps, водители авто могут не отрываясь от вождения пользоваться мобильным телефоном. Чтобы открыть приложение во время движения транспортного средства нужно произнести фразы (OK Google, take me home). Данная опция пока будет доступна только в Соединённых Штатах.

В персональный ассистент добавили функцию «интернет-переводчик», предоставляющую устные и письменные переводы в режиме онлайн.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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