Ford Focus ST MK2 получил увеличенную мощность благодаря тюнерам





Сотрудники зарубежного тюнинг-ателье применили в своей работе несколько обширных модификаций, в результате чего смогли усовершенствовать 2,5-литровый двигатель. Примечательно, что 6-скоростная механическая трансмиссия осталась нетронутой. Владелец транспортного средства признался, что после увеличения мощности мотора при управлении машиной стоит проявлять немалую осторожность.Он это связывает с передним приводом автомобиля, ведь при увеличенной скорости, в особенности на поворотах, управляемость Focus ST MK2 значительно падает.