Ford Focus ST MK2 получил увеличенную мощность благодаря тюнерам
С помощью надежной конструкции движка американской машины Ford Focus RS, тюнеры разработали уникальную модификацию Focus ST MK2. В итоге, специалистам удалось увеличить мощность силовой установки до 640 «лошадей».
Сотрудники зарубежного тюнинг-ателье применили в своей работе несколько обширных модификаций, в результате чего смогли усовершенствовать 2,5-литровый двигатель. Примечательно, что 6-скоростная механическая трансмиссия осталась нетронутой. Владелец транспортного средства признался, что после увеличения мощности мотора при управлении машиной стоит проявлять немалую осторожность.
Он это связывает с передним приводом автомобиля, ведь при увеличенной скорости, в особенности на поворотах, управляемость Focus ST MK2 значительно падает.
Сотрудники зарубежного тюнинг-ателье применили в своей работе несколько обширных модификаций, в результате чего смогли усовершенствовать 2,5-литровый двигатель. Примечательно, что 6-скоростная механическая трансмиссия осталась нетронутой. Владелец транспортного средства признался, что после увеличения мощности мотора при управлении машиной стоит проявлять немалую осторожность.
Он это связывает с передним приводом автомобиля, ведь при увеличенной скорости, в особенности на поворотах, управляемость Focus ST MK2 значительно падает.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:30