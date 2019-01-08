Индия в 2020 году запустит станцию по изучению Солнца
В Индии в следующем году будет запущена космическая станция под названием Aditya-L1 с целью изучения Солнца. В подготовке научной миссии принимают активное участие сотрудники множества профильных университетов.
К реализации космической программы привлечены и частные компании. Цель данной работы изучить солнечную корону, хромосферу, оценить степень излучения в разного рода спектрах. Ученые из Индии рассчитывают, что вышеназванный аппарат поможет им получить ответы на существующие вопросы.
Планируется, что Aditya-L1 выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1. Станция будет пребывать здесь неподвижно, при этом в данной зоне еще никогда не фиксировались солнечные затмения, поэтому можно спокойно осуществлять наблюдение за звездой.
Проект представляет собой вторую по счету высокотехнологичную миссию по изучению дальнего космоса. Первой считается отправка в 2013 году к Марсу орбитальной станции «Мангальян».
К реализации космической программы привлечены и частные компании. Цель данной работы изучить солнечную корону, хромосферу, оценить степень излучения в разного рода спектрах. Ученые из Индии рассчитывают, что вышеназванный аппарат поможет им получить ответы на существующие вопросы.
Планируется, что Aditya-L1 выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1. Станция будет пребывать здесь неподвижно, при этом в данной зоне еще никогда не фиксировались солнечные затмения, поэтому можно спокойно осуществлять наблюдение за звездой.
Проект представляет собой вторую по счету высокотехнологичную миссию по изучению дальнего космоса. Первой считается отправка в 2013 году к Марсу орбитальной станции «Мангальян».
Наука
Добавил: Конева Юлия Вчера, 23:00