Индия в 2020 году запустит станцию по изучению Солнца





К реализации космической программы привлечены и частные компании. Цель данной работы изучить солнечную корону, хромосферу, оценить степень излучения в разного рода спектрах. Ученые из Индии рассчитывают, что вышеназванный аппарат поможет им получить ответы на существующие вопросы.Планируется, что Aditya-L1 выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1. Станция будет пребывать здесь неподвижно, при этом в данной зоне еще никогда не фиксировались солнечные затмения, поэтому можно спокойно осуществлять наблюдение за звездой.Проект представляет собой вторую по счету высокотехнологичную миссию по изучению дальнего космоса. Первой считается отправка в 2013 году к Марсу орбитальной станции «Мангальян».