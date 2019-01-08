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"Королю рок-н-ролла" Элвису Пресли 8 января могло исполниться 84 года

Сегодня, 8 января знаменитому "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли могло бы исполниться 84 года. Один из самых успешных исполнителей XX века создал новый жанр рокабилли, соединив кантри и блюз, а хиты «Hound Dog», «Don't Be Cruel», и «Heartbreak Hotel» принесли музыканту мировую популярность.

"Королю рок-н-ролла" Элвису Пресли 8 января могло исполниться 84 года

Элвис Пресли родом из Тьюепело, штата Миссисипи (США). Одаренный парень рос в небогатой семье, отличавшейся набожностью. Он пел в церковном хоре, в 10 лет Элвису вручили приз за прекрасное исполнение одной из народных песен на ярмарке. В 11 лет певцу родители сделали сыну подарок - гитару, а после окончания школы Пресли уже записывал свои первые песни на пластинку. Она была издана в одном экземпляре для матери.

Первый хит легенды рок-н-ролла «That’s all right» в 20 тыс. экземплярах мгновенно раскупили. Музыкальный стиль Элвиса Пресли стал известен как "рок-н-ролл", а его манеры и исполнение приводили фанатов в восторг.

Знаменитость успешно дебютировал как актер в фильме "Люби меня нежно" 1956 года. После службы в ВВС США музыкант записал такие композиции как «Are You Lonesome Tonight?», «It’s Now or Never», активно гастролировал, создав свой неповторимый образ-белый костюм, расшитый стразами и золотом и прическу, сводившую с ума многих влюбленных поклонниц. Элвис Пресли снялся в 31 кинокартине.
"Королю рок-н-ролла" Элвису Пресли 8 января могло исполниться 84 года

"Король" ушел из жизни на пике славы - 1977 года в августе в Мемфисе (США). Элвису Пресли удалось изменить американскую культуру, а бессмертные песни любят и помнят миллионы поклонников во всем мире.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:04

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