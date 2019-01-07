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Эксперты рассказали о новых услугах и ограничениях российских банков в 2019 году

В 2019 году гражданам РФ придётся привыкать к новым услугам и правилам выдачи займов в российских банках, рассказали эксперты. Речь идёт об ограничениях по кредитам, переходе на дистанционное обслуживание, и упрощённых переводах по телефонному номеру.
Эксперты рассказали о новых услугах и ограничениях российских банков в 2019 году

В то же время специалисты подчёркивают: не стоит настороженно относиться к планируемым ко внедрению ограничениям, ведь они призваны облегчить и обезопасить жизнь клиентов кредитно-финансовых учреждений, а также сделать банки более устойчивыми посредством тщательного контроля над рисками.

В ушедшем году россиянам предлагалось реализовывать отложенный спрос на кредитное финансирование. В итоге за год стало больше выдаваться займов на 21 %, причём 19 % составила ипотека. В связи с этим возник вопрос о необходимости ограничения долговой нагрузки российских граждан, и пределом стало значение в 50 % от ежемесячной прибыли.

С октября наступившего года долговая нагрузка станет рассчитываться банками при взятии кредита на сумму более 10 000 рублей, а клиент финансово-кредитной организации будет проверен кредитором на соответствие заявленного им уровня дохода реальному.

Таким образом снизится число случаев, когда человек берёт непосильный для себя заём, и в то же время получить кредит станет сложнее. Для поддержки ипотечных заемщиков банки будут обязаны поводить в сложных ситуациях реструктурирование жилищной ссуды. Благодаря новому законопроекту ежемесячный ипотечный платёж сократят на показатель до 90 % на один год.

На этот год планируется расширение работы Единой биометрической системы, которая функционирует в стране с июля предыдущего года. Для дистанционной идентификации и обслуживания граждан сотрудники банков собирают слепки их лиц и голосов. На начало этого года сбор биометрии осуществляют 20 % отделений всех кредитно-финансовых организаций государства, и эта работа будет продолжаться и модернизироваться – ею оснастят и банкоматы. В планах на этот год также – применение идентификации личности по рисунку ладоней и вен (для людей с дефектами лица).

Тормозит инновацию нежелание некоторых людей предоставлять свою биометрическую информацию.

Кроме того, с января стартовал запуск системы быстрых платежей – одного из проектов ЦБ. Его цель – повышение качества обслуживания населения и взятие под контроль безналичного денежного оборота. Посредством этой системы граждане смогут совершать финансовые переводы по своему телефонному номеру клиентам иного банка. В течение всего нынешнего года такие операции будут бесплатными.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:39

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