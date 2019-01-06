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Китайский танкист: С танком Type 99A2 конкурировать может только российская «Армата»

Китайскому танку Type 99A2 составить конкуренцию сможет только российский Т-14 «Армата». Такое мнение высказал замкомандира танкового батальона Национально-освободительной армии Китая (НОАК) Цзя Юанью, который выступил на телеканале CCTV.

Китайский танкист: С танком Type 99A2 конкурировать может только российская «Армата»

В китайских СМИ появилось множество материалов, в которых звучит восхищение перед военной промышленностью Поднебесной. Если еще совсем недавно танки для НОАК приобретались исключительно за рубежом, то уже сейчас ситуация изменилась кардинально.

Рассказывая о последних достижениях китайского военпрома, Цзя Юанью заявил, что американский танк M1 Abrams и немецкий Leopard 2 уступают китайскому Type 99A2. Он оснащен высоким уровнем защиты и способен выдерживать попадание практически любых снарядов, исключая лишь лобовое попадание мощного ракетного противотанкового оружия.

Единственный танк, способный конкурировать с Type 99A2, это российский Т-14 «Армата», заявил китайский танкист.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:40

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