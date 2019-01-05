Детали для российских поездов напечатают на 3D-принтере
Российские поезда уже в ближайшие недели получат обновленные комплектующие, созданные с помощью 3D-принтера. Речь идёт о вспомогательных пластиковых элементах конструкции на всех сериях локомотивов и других подвижных состав, начиная от различных кнопок и втулок, заканчивая уникальными элементами интерьера.
По информации руководителя компании «2050. Аддитивные технологии» Дмитрия Кирьянова, цена ремонтных работ увеличена не будет. Более того, на данный момент уже известно об установке первых опытных деталей на локомотивы. Отметим, что материалы пластиков используются различные, но в их безопасности, функциональности и надёжности сомневаться не стоит.
Инженеры продолжают создавать базу 3D-моделей для железнодорожной отрасли России. К 2019 году она имеет не менее 100 оцифрованных деталей.
По информации руководителя компании «2050. Аддитивные технологии» Дмитрия Кирьянова, цена ремонтных работ увеличена не будет. Более того, на данный момент уже известно об установке первых опытных деталей на локомотивы. Отметим, что материалы пластиков используются различные, но в их безопасности, функциональности и надёжности сомневаться не стоит.
Инженеры продолжают создавать базу 3D-моделей для железнодорожной отрасли России. К 2019 году она имеет не менее 100 оцифрованных деталей.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:26