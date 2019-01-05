Детали для российских поездов напечатают на 3D-принтере





По информации руководителя компании «2050. Аддитивные технологии» Дмитрия Кирьянова, цена ремонтных работ увеличена не будет. Более того, на данный момент уже известно об установке первых опытных деталей на локомотивы. Отметим, что материалы пластиков используются различные, но в их безопасности, функциональности и надёжности сомневаться не стоит.Инженеры продолжают создавать базу 3D-моделей для железнодорожной отрасли России. К 2019 году она имеет не менее 100 оцифрованных деталей.