Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило материнство

Примечательно, что Пнелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем всегда избегают комментариев журналистам относительно их личной жизни, а тем более детей. Однако в своем последнем интервью она решила рассказать о материнстве подробнее. По ее словам, желание стать мамой не покидало ее лет с 5, и все ее детские игры были основаны на этом. И сейчас она мама двоих детей, отцом которых является «правильный человек». Также она не спешила с рождением детей, а искала «того самого» и ждала «то самое время».Пенелопа Крус призналась, что материнство совершило некую революцию внутри нее: мир воспринимается совершенно по-другому, ведь теперь есть еще маленький человек, о котором необходимо думать и заботиться. Это делает ее очень счастливой. В 2010 году актриса вышла замуж за испанского актера Хавьера Бардема, а сама церемония была очень тихой и прошла на Багамах в кругу друзей и родных. Через год у пары родился сын Леонардо, а через три года на свет появилась дочь Луна.