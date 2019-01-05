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Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило материнство

Знаменитая испанская и американская киноактриса Пенелопа Крус стала лицом январского выпуска глянцевого американского журнала Marie Claire. В интервью для издания она призналась, что материнство изменило всю ее жизнь.

Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило материнство

Примечательно, что Пнелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем всегда избегают комментариев журналистам относительно их личной жизни, а тем более детей. Однако в своем последнем интервью она решила рассказать о материнстве подробнее. По ее словам, желание стать мамой не покидало ее лет с 5, и все ее детские игры были основаны на этом. И сейчас она мама двоих детей, отцом которых является «правильный человек». Также она не спешила с рождением детей, а искала «того самого» и ждала «то самое время».

Пенелопа Крус призналась, что материнство совершило некую революцию внутри нее: мир воспринимается совершенно по-другому, ведь теперь есть еще маленький человек, о котором необходимо думать и заботиться. Это делает ее очень счастливой. В 2010 году актриса вышла замуж за испанского актера Хавьера Бардема, а сама церемония была очень тихой и прошла на Багамах в кругу друзей и родных. Через год у пары родился сын Леонардо, а через три года на свет появилась дочь Луна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:22

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