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Epic Games выпустила новую бесплатную игру What Remains of Edith Finch

Американская компания Epic Games выпустила новую бесплатную игру под названием What Remains of Edith Finch. Получить копию новинки геймеры, являющиеся пользователями Epic Games Store, смогут с 10 по 25 января.


Epic Games выпустила новую бесплатную игру What Remains of Edith Finch

Игра What Remains of Edith Finch основана на истории проклятой семьи Финч, которую повествует девушка по имени Эдит. Ей нужно выяснить, что случилось с ее родными, поэтому она отправится на исследование фамильного загородного дома. По задумке авторов, пользователи смогут пережить то, что пережил каждый член семьи Финч в его последний день.

При создании новинки разработчики проявили оригинальность и привнесли неповторимость художественного стиля и игрового процесса в каждую сюжетную линию. Кроме РС игра будет доступна на устройствах PS4 и Xbox One.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

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