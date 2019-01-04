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«Замкнули круг»: Игорь Николаев с супругой и друзьями почтил память Криса Кельми

В память о Крисе Кельми знаменитая певица Лолита Милявская запустила флэш-моб, призвав отечественных артистов исполнить знаменитую песню «Замыкая круг» умершего музыканта. Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и друзьями решили продолжить данную акцию, почтив память артиста.

«Замкнули круг»: Игорь Николаев с супругой и друзьями почтил память Криса Кельми


Композитор с супругой организовали постновогодний вечер, на который были приглашены: Валерий Сюткин с женой Виолой, обладательница Большого шлема Светлана Кузнецова и модель Ксения Лукаш. Игорь Николаев играл на рояли и пел вместе с гостями всеми полюбившийся хит. Соответствующее видео музыкант обнародовал в своем микроблоге Instagram. Под роликом артист подчеркнул, что они, помянув Криса Кельми, «замкнули круг» 2018 года, при этом приготовились жить в наступившем 2019 году. Композитор в конце сообщения пожелал всем поклонникам мира и счастья. Пост в течение трех часов собрал более 91 тысячи лайков и 158 комментариев.

Накануне портал «Dni24» сообщал, что в соцсети Instagram Андрей Разин сообщил поклонникам о закрытых похоронах Криса Кельми. Именно так решили родственники скончавшегося музыканта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:12

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