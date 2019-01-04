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Новые мониторы Space Monitor от Samsung смогут прижиматься к стене

Южнокорейский производитель электронной техники Samsung в рамках выставки CES 2019 представил публике новую серию прижимающихся к стене мониторов Space Monitor. Представители компании отмечают, что благодаря дизайнерским решениям их монитор придаст рабочему пространству аккуратный и строгий вид.

Новые мониторы Space Monitor от Samsung смогут прижиматься к стене

Главной особенностью серии Samsung Space Monitor стало наличие специальной подставки, с помощью которой монитор крепится к заднему краю стола. Благодаря подставке владелец монитора может пододвигать его к себе на необходимое расстояние или отодвигать экран до самой стены, а также нагибать его на нужный угол. Монитор не имеет рамок. Все силовые кабели прячутся в специальный желоб. Минималистический дизайн монитора позволяет сэкономить место на столе.

Серия Samsung Space Monitor будет представлена двумя моделями мониторов с 27-дюймовыми и 32-дюймовыми экранами. Разрешение экрана первой модели составит 2560 x 1440 c контрастностью 3000:1, второй модели — 3840 x 2160 с контрастностью 2500:1. Обе модели будут поддерживать функции Picture in Picture и Picture by Picture, а также технологию, Flicker Free, позволяющую избавиться от мерцания. Модель с меньшим экраном обойдется покупателю в $400, с большим экраном — в $500.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:55

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