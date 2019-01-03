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Ученые проверяют эффективность лечения болезни Паркинсона переливанием «молодой крови»

Американские ученые полагают, что переливание крови от молодых доноров пожилым пациентам с болезнью Паркинсона, поможет бороться с деменцией. Ряд опытов на грызунах, проведенных в Стэнфордском университете, показал, что у пожилых мышей после переливания крови улучшились когнитивные показатели.
Ученые проверяют эффективность лечения болезни Паркинсона переливанием «молодой крови»

По словам медиков, по мере взросления у человека постоянно снижается уровень воды и крови, вместе с этим костный мозг начинает производить меньше эритроцитов. Кроме того, в крови становится меньше лейкоцитов, которые играют критически важную роль в борьбе с болезнями и инфекциями. Поэтому есть основания полагать, что кровь молодых доноров может обратить вспять возрастные изменения или уменьшить их негативное влияние.

На человеке клинические испытания начали проводить 4 декабря 2018 года. Пациенту перелили кровь молодых доноров. Однако положительных результатов пока добиться не удалось, поэтому выводы о новой методике борьбы с болезнью Паркинсона делать пока рано.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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