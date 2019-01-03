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Ученые реабилитировали 5 считавшихся вредными продуктов

После научных исследований специалисты реабилитировали 5 считавшихся вредными продуктов. Результаты работ были опубликованы в профильных изданиях.
Ученые реабилитировали 5 считавшихся вредными продуктов


Ранее пицца считалась самым опасным фастфудом для фигуры. Однако, если в начинке данного блюда содержится множество овощей, немного сыра, при этом тесто тонкое, оно в полной мере является сбалансированным по жирам, белкам, а также углеводам продуктом. Очень часто можно услышать, что молочные продукты не усваиваются взрослым организмом. Но в последнее время появилось много людей, не имеющих побочных эффектов после их употребления. Молоко хорошо укрепляет иммунную систему, снабжает организм витаминами, кальцием, а также белком. В отварном и печеном картофеле содержится много калия и магния, которые очень важны для работы сердца, при этом не вызывая ожирения. В нем также содержатся клетчатки и витамин В6, улучшающие пищеварение и здоровье нервной системы.

В дрожжевом хлебе также содержится много аминокислот, белка, незаменимых жирных кислот, витаминов группы B и иных микроэлементов. Соль необходимо употреблять не более шести граммов в сутки. Если снизить ее количество, организм начнет использовать натрий из костных и мышечных тканей. В результате этого возникают нарушения в мозговой деятельности, а также наблюдается упадок сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:53

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