Ученые реабилитировали 5 считавшихся вредными продуктов





Ранее пицца считалась самым опасным фастфудом для фигуры. Однако, если в начинке данного блюда содержится множество овощей, немного сыра, при этом тесто тонкое, оно в полной мере является сбалансированным по жирам, белкам, а также углеводам продуктом. Очень часто можно услышать, что молочные продукты не усваиваются взрослым организмом. Но в последнее время появилось много людей, не имеющих побочных эффектов после их употребления. Молоко хорошо укрепляет иммунную систему, снабжает организм витаминами, кальцием, а также белком. В отварном и печеном картофеле содержится много калия и магния, которые очень важны для работы сердца, при этом не вызывая ожирения. В нем также содержатся клетчатки и витамин В6, улучшающие пищеварение и здоровье нервной системы.В дрожжевом хлебе также содержится много аминокислот, белка, незаменимых жирных кислот, витаминов группы B и иных микроэлементов. Соль необходимо употреблять не более шести граммов в сутки. Если снизить ее количество, организм начнет использовать натрий из костных и мышечных тканей. В результате этого возникают нарушения в мозговой деятельности, а также наблюдается упадок сил.