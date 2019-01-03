Ученые: Любовь влияет на мозг человека, как сильнодействующий наркотик





Влюбленность заставляет человека больше и чаще улыбаться, дарит ощущение радости и легкости. Такие эйфорические ощущения затрагивают ту же часть головного мозга, что и сильнодействующие наркотики.Научные сотрудники Стэнфордского университета решили провести интересное исследование, задействовав 15 человек. Людям показывали снимки любимых, но при этом поражали их легкими болевыми воздействиями в ладонях. После сканирования участников на МРТ, удалось определить, что изображение второй половины смогло уменьшить боль в руках на 12-45%.Специалисты изучили влияние на болевые ощущения таких занятий, как прослушивание любимой мелодии или решение элементарных задач. Однако, все эти результаты оказались негативными, чего нельзя сказать о чувстве влюбленности.