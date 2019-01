Компания Microsoft рассказала о январской подборке Xbox Game Pass

Сперва пользователям Xbox Game Pass дадут доступ к первому эпизоду Life is Strange 2. Это произойдет, по предварительным данным, уже завтра, 2 января. В тот же день доступны станут Ark: Survival Evolved и Farming Simulator 17. Absolver станет доступен уже 7 января, а Just Cause 3 и Aftercharge 10-го числа текущего месяца.Отмечается, что данный список будет дополнен когда представители Microsoft анонсируют другие особенности январского Xbox Game Pass.