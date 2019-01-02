Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в эфир
Свадьба скандальных участников «Дома-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна состоялась 22 декабря, но лишь в первые дни 2019 года в Сети появились кадры, не попавшие в официальные источники.
По словам новобрачной, не все происходящее в городских квартирах будет доступно для просмотра широкому зрителю, к примеру сокрушения Саши по поводу стихов и трогательной речи в честь свекрови и близких родственников.
Впрочем, в соцсети «ВКонтакте» все же появилось видео, в котором снято как Черно проникновенно читает стихи о матерях. Девушка даже всплакнула, когда обращалась к свекрови с благодарственными словами.
Пользователи похвалили Сашу за то, что она сумела подобрать нужные слова для матери своего возлюбленного, и пожелали паре счастья в семейной жизни.
«Молодец!!! Я даже заплакала. Видно что читала от души!!! Даже как то зауважала. Хорошие слова», - написала поклонница.
Впрочем, нашлись и хейтеры, посчитавшие, что невеста как всегда «показушничала», и в «этом чудовище симпатичного» ничего не может быть.
По словам новобрачной, не все происходящее в городских квартирах будет доступно для просмотра широкому зрителю, к примеру сокрушения Саши по поводу стихов и трогательной речи в честь свекрови и близких родственников.
Впрочем, в соцсети «ВКонтакте» все же появилось видео, в котором снято как Черно проникновенно читает стихи о матерях. Девушка даже всплакнула, когда обращалась к свекрови с благодарственными словами.
Пользователи похвалили Сашу за то, что она сумела подобрать нужные слова для матери своего возлюбленного, и пожелали паре счастья в семейной жизни.
«Молодец!!! Я даже заплакала. Видно что читала от души!!! Даже как то зауважала. Хорошие слова», - написала поклонница.
Впрочем, нашлись и хейтеры, посчитавшие, что невеста как всегда «показушничала», и в «этом чудовище симпатичного» ничего не может быть.