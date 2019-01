Американец представил показывающий один фильм в течение года плеер

The Very Slow Movie Player представляет собой самый медленный проигрыватель в мире. Создатель использовал в устройстве электронную бумагу, которая подходит только для чёрно-белых изображений. Планшет в толстой рамке автор предлагает держать на полке, как фото или картину, наслаждаясь сменой 24 кадров на протяжении целого часа.Таким образом, примерно за год фильм можно досмотреть до конца, насладившись каждым моментом. Для сравнения, обычная скорость видео в 3,6 тысячи раз быстрее, чем у плеера Very Slow.За воспроизведение отвечает микрокомпьютер Raspberry Pi. Изобретатель устройства является большим любителем кинематографа, поэтому решил подарить единомышленникам возможность прочесть фильм, как книгу, или посмотреть, как полотно в картинной галерее.