АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Американец представил показывающий один фильм в течение года плеер

Американец представил плеер, показывающий один фильм в течение года со скоростью 24 кадра в 1 час. Автор идеи предлагает насладиться кино, как полотном в картинной галерее.
Американец представил показывающий один фильм в течение года плеер

The Very Slow Movie Player представляет собой самый медленный проигрыватель в мире. Создатель использовал в устройстве электронную бумагу, которая подходит только для чёрно-белых изображений. Планшет в толстой рамке автор предлагает держать на полке, как фото или картину, наслаждаясь сменой 24 кадров на протяжении целого часа.

Таким образом, примерно за год фильм можно досмотреть до конца, насладившись каждым моментом. Для сравнения, обычная скорость видео в 3,6 тысячи раз быстрее, чем у плеера Very Slow.

За воспроизведение отвечает микрокомпьютер Raspberry Pi. Изобретатель устройства является большим любителем кинематографа, поэтому решил подарить единомышленникам возможность прочесть фильм, как книгу, или посмотреть, как полотно в картинной галерее.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Chuwi планирует выпустит бюджетный 14-дюймовый
Американец представил показывающий один фильм в
Учёные нашли способ увидеть тёмную материю
Учёные научились выращивать еду в условиях
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей появятся в сиквеле
Уфологи продолжают твердить о конце света из-за
Джеймс Ван призвал поклонников "Аквамен" не
Компания Huawei заработала более 100 млрд
Эксперты оценили новый Peugeot 508 Fastback
Мария Кожевникова попросила у Деда Мороза, чтобы
Футуристический сканер поможет ученым обнаружить
Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в
Состоялась презентация нового Bluetooth-динамика
Старая песня Пола Маккартни про Рождество
Изобретено нижнее белье, которое можно носить
Юлия Михалкова создаст программу о закулисной
Названы причины, почему автомобиль дергается при
Кейт Миддлтон выехала на королевскую охоту с
В Россию привезут обновленный кроссовер Geely
Медики: Смертность от сердечно-сосудистых
В Индии появился новый фитнес браслет версии
Xiaomi представила очиститель воздуха Smartmi Car
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для
Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Андрей Малахов рассказал о происхождении
Маша Распутина удивилась, что у Аллегровой и
Григорий Лепс анонсировал в Instagram дуэт с
Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Новым
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем
Просмотреть все новости