NASA может скрывать, чем грозят человечеству корональные дыры на Солнце
В августе 2018 года на Солнце появилась корональная дыра, которая со временем начала увеличиваться. Бытует подозрение, что исследователи NASA скрывают настоящие последствия таких изменений.
На поверхности Солнца были зафиксированы непонятные изменения. Пользователи Интернета считают, что светило «сломалось». По их мнению, это единственное объяснение того, что магнитная буря вызвала полярное сияние, хотя солнечная активность в тот момент была снижена. Подобные явления является противоположными. Полярное сияние последствие активности Солнца. Однако юзеры Сети обратили внимание на то, что активность Солнца понижена, а полярное сияние проявляется очень часто, и его видно даже в субэкваториальном климате. На данный момент ученые не прокомментировали эти события. Существует вероятность, что NASA желает скрыть от населения Земли «поломку» Солнца.
Появившуюся летом дыру эксперты объясняли тем, что такое периодически происходит и не должно вызывать беспокойства. На сегодняшний день дыр стало ни только намного больше, но они начали увеличиваться в размере. Власти и ученые могут скрывать информацию о корональных дырах по причине того, что они способны привести к скорой «гибели» Солнца. Глобальные изменения на Солнце отобразятся на здоровье людей и на развитии человеческой цивилизации в целом, убеждены сторонники конспирологических версий.
На поверхности Солнца были зафиксированы непонятные изменения. Пользователи Интернета считают, что светило «сломалось». По их мнению, это единственное объяснение того, что магнитная буря вызвала полярное сияние, хотя солнечная активность в тот момент была снижена. Подобные явления является противоположными. Полярное сияние последствие активности Солнца. Однако юзеры Сети обратили внимание на то, что активность Солнца понижена, а полярное сияние проявляется очень часто, и его видно даже в субэкваториальном климате. На данный момент ученые не прокомментировали эти события. Существует вероятность, что NASA желает скрыть от населения Земли «поломку» Солнца.
Появившуюся летом дыру эксперты объясняли тем, что такое периодически происходит и не должно вызывать беспокойства. На сегодняшний день дыр стало ни только намного больше, но они начали увеличиваться в размере. Власти и ученые могут скрывать информацию о корональных дырах по причине того, что они способны привести к скорой «гибели» Солнца. Глобальные изменения на Солнце отобразятся на здоровье людей и на развитии человеческой цивилизации в целом, убеждены сторонники конспирологических версий.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00