Команда Google AI научила искусственный интеллект самостоятельно приобретать авиабилеты





Исследователи Google AI в рамках обучения ИИ применили принцип, который они опробовали во время разработки «игрушки» AlphaZero. Нейросетью самостоятельно разрабатывались определённые стратегии, а также совершались действия. В случае правильного выбора ИИ предлагали награду.Разработчиками применялось поверхностное кодирование. За счёт него нейросеть понимала местонахождение веб-форм для заполнения специальных регистрационных форм. Благодаря этому структура веб-страниц стала намного лучше пониматься. ИИ без данных принципов не имел-бы возможности нацелиться на определённый результат.