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Команда Google AI научила искусственный интеллект самостоятельно приобретать авиабилеты

Специалисты команды Google AI научили искусственный интеллект самостоятельно приобретать авиабилеты. В данном случае эксперты не стали показывать нейросети примеры, как следует осуществлять покупки.

Команда Google AI научила искусственный интеллект самостоятельно приобретать авиабилеты

Исследователи Google AI в рамках обучения ИИ применили принцип, который они опробовали во время разработки «игрушки» AlphaZero. Нейросетью самостоятельно разрабатывались определённые стратегии, а также совершались действия. В случае правильного выбора ИИ предлагали награду.

Разработчиками применялось поверхностное кодирование. За счёт него нейросеть понимала местонахождение веб-форм для заполнения специальных регистрационных форм. Благодаря этому структура веб-страниц стала намного лучше пониматься. ИИ без данных принципов не имел-бы возможности нацелиться на определённый результат.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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