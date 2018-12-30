АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод «Черного зеркала»

Интернет пираты смогли опубликовать интерактивный эпизод британского телесериала «Черное зеркало» («Брандашмыг»), который в пятницу появился на Netflix. Зритель сам может повлиять на исход серии с помощью специальной блок-схемы.

Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод «Черного зеркала»

У эпизода есть 5 вариантов концовки, чтобы с помощью специальной схемы пользователь может выбрать для себя более приемлемый финал. Однако чтобы это стало доступно, необходимо оформить официальную подписку на портал. Но пираты сумели обойти ограничения и скачать серию. Только вот в ней доступна лишь одна концовка.


Если подписка оформлена, то варианты просмотра нужно выбирать быстро, поскольку время ограничено. В случае отсутствия выбора система автоматически выбирает свой вариант. Так поступили и пираты, которые «залили» на торрент свой единый вариант финала, который стриминговый сервис выбирал 68 раз подряд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей
Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour
В Египте нашли саркофаги древних римлян
Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о
Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую
Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении
На Курильских островах селедка массово
В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в
Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом
Французские инженеры смогли разработать «компас»
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо
Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и
Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в
Япония открыла богатое месторождение полезных
Николай Басков расплакался в эфире «Привет,
Просмотреть все новости