Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод «Черного зеркала»
Интернет пираты смогли опубликовать интерактивный эпизод британского телесериала «Черное зеркало» («Брандашмыг»), который в пятницу появился на Netflix. Зритель сам может повлиять на исход серии с помощью специальной блок-схемы.
У эпизода есть 5 вариантов концовки, чтобы с помощью специальной схемы пользователь может выбрать для себя более приемлемый финал. Однако чтобы это стало доступно, необходимо оформить официальную подписку на портал. Но пираты сумели обойти ограничения и скачать серию. Только вот в ней доступна лишь одна концовка.
Если подписка оформлена, то варианты просмотра нужно выбирать быстро, поскольку время ограничено. В случае отсутствия выбора система автоматически выбирает свой вариант. Так поступили и пираты, которые «залили» на торрент свой единый вариант финала, который стриминговый сервис выбирал 68 раз подряд.
У эпизода есть 5 вариантов концовки, чтобы с помощью специальной схемы пользователь может выбрать для себя более приемлемый финал. Однако чтобы это стало доступно, необходимо оформить официальную подписку на портал. Но пираты сумели обойти ограничения и скачать серию. Только вот в ней доступна лишь одна концовка.
Если подписка оформлена, то варианты просмотра нужно выбирать быстро, поскольку время ограничено. В случае отсутствия выбора система автоматически выбирает свой вариант. Так поступили и пираты, которые «залили» на торрент свой единый вариант финала, который стриминговый сервис выбирал 68 раз подряд.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00