Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником снимком в шапке-ушанке и бикини

Кендалл Дженнер в 2018 году признана самой высокооплачиваемой моделью мира по версии журнала Forbes. Кроме карьеры на подиуме 23-летняя американка снимается в рекламе и в популярном американском шоу «Семейство Кардашьян».Недавно сводная сестра Ким и Кортни Кардашьян по материнской линии в своём популярном среди пользователей Instagram-аккаунте опубликовала новый пост, буквально за несколько часов собравший более пятидесяти миллионов лайков. Модель, проводящая новогодние каникулы в американском Аспене, месте отдыха самых богатых людей планеты, выбрала для новых снимков довольно необычный наряд и локацию.Кендалл показала поклонникам все свои «достоинства», снявшись в одном розовом бикини и ушанке на голове. Фолловеры остались в полном восторге от атмосферы снимка – холодный снег и «знойная красотка», написав огромное количество хвалебных комментариев.