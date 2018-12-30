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Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником снимком в шапке-ушанке и бикини

Американская супермодели и сводная сестра известной светской львицы Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с подписчиками в Instagram снимками со своего новогоднего отдыха на горнолыжном курорте Аспен. Мировая знаменитость снялась в довольно необычном антураже – на фоне заснеженных гор в сапогах, шапке-ушанке и в бикини.

Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником снимком в шапке-ушанке и бикини

Кендалл Дженнер в 2018 году признана самой высокооплачиваемой моделью мира по версии журнала Forbes. Кроме карьеры на подиуме 23-летняя американка снимается в рекламе и в популярном американском шоу «Семейство Кардашьян».

Недавно сводная сестра Ким и Кортни Кардашьян по материнской линии в своём популярном среди пользователей Instagram-аккаунте опубликовала новый пост, буквально за несколько часов собравший более пятидесяти миллионов лайков. Модель, проводящая новогодние каникулы в американском Аспене, месте отдыха самых богатых людей планеты, выбрала для новых снимков довольно необычный наряд и локацию.

Кендалл показала поклонникам все свои «достоинства», снявшись в одном розовом бикини и ушанке на голове. Фолловеры остались в полном восторге от атмосферы снимка – холодный снег и «знойная красотка», написав огромное количество хвалебных комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:15

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