Экс-участница «Дома-2» Алёна Ашмарина признала, что сделала из Ильи Григоренко няньку

«Мой РОДНОЙ. Я иногда не замечаю, как сложно тебе бывает... Многие согласятся, и подтвердят... Как сложно сидеть одному с маленьким ребеночком и абсолютно без помощи родных, потому что все далеко... Бессонные ночи… И 100 % времени малышке, 25 часов в сутки. Прости, что я иногда забываю об этом…», - написала она.





Однако несколько недель назад молодые люди все же позабыли об идиллии и устроили разборки в соцсетях.Позже выяснилось, что причиной очередной ссоры стала ревность Ильи, который так и не сумел найти работу в столице, а потому на хлеб в семье зарабатывает Алена. Парень же занимается тем, что выполняет всю работу по дому, а также сидит с грудным ребенком, думая о том, с кем проводит время его возлюбленная, когда задерживается на работе допоздна.На данный момент Григоренко и Ашмарина вновь живут в мире, а потому девушка решила выразить благодарность своему возлюбленному за то, что он взял на себя все обязанности по воспитанию их дочери.По словам бывшей звезды телестройки, Алиса требует очень много внимания к себе, но она порой забывает об этом. Алена считает, что Илья делает их жизнь счастливой и многим жертвует для этого, поэтому она очень его за это благодарит и безгранично любит.