Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram
Приближающийся праздник стал источником вдохновения для многих блогеров Instagram, среди которых особо выделяется аккаунт gus_veselchak. Веселые картинки, наполненные жизненным смыслом и иронией, позволяют поднять настроение, что особенно важно в преддверии Нового года.
Для создания праздничной атмосферы можно вспомнить новогодние приметы. Как встретишь, так и проведешь, например.
Или придумать лайфхак, как правильно украсить комнату к празднику... Правда, не каждый рискнет им воспользоваться.
Без социальных проблем тоже не обойтись никак. Да и просто поразмышлять про странную миссию Деда Мороза (или Санта-Крауса) - великое дело накануне праздника.
А можно еще и друзей-товарищей поблагодарить, которые сопровождали на протяжении года.
Для создания праздничной атмосферы можно вспомнить новогодние приметы. Как встретишь, так и проведешь, например.
Или придумать лайфхак, как правильно украсить комнату к празднику... Правда, не каждый рискнет им воспользоваться.
Без социальных проблем тоже не обойтись никак. Да и просто поразмышлять про странную миссию Деда Мороза (или Санта-Крауса) - великое дело накануне праздника.
А можно еще и друзей-товарищей поблагодарить, которые сопровождали на протяжении года.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:15