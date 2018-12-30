Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram

Для создания праздничной атмосферы можно вспомнить новогодние приметы. Как встретишь, так и проведешь, например.Или придумать лайфхак, как правильно украсить комнату к празднику... Правда, не каждый рискнет им воспользоваться.Без социальных проблем тоже не обойтись никак. Да и просто поразмышлять про странную миссию Деда Мороза (или Санта-Крауса) - великое дело накануне праздника.А можно еще и друзей-товарищей поблагодарить, которые сопровождали на протяжении года.