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Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram

Приближающийся праздник стал источником вдохновения для многих блогеров Instagram, среди которых особо выделяется аккаунт gus_veselchak. Веселые картинки, наполненные жизненным смыслом и иронией, позволяют поднять настроение, что особенно важно в преддверии Нового года.

Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram

Для создания праздничной атмосферы можно вспомнить новогодние приметы. Как встретишь, так и проведешь, например.

Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram

Или придумать лайфхак, как правильно украсить комнату к празднику... Правда, не каждый рискнет им воспользоваться.

Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram

Без социальных проблем тоже не обойтись никак. Да и просто поразмышлять про странную миссию Деда Мороза (или Санта-Крауса) - великое дело накануне праздника.

Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram


А можно еще и друзей-товарищей поблагодарить, которые сопровождали на протяжении года.
Для хорошего настроения: Новогодние приколы в Instagram



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:15

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