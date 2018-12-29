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Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал в 4 раза меньше

Неделю назад произошло извержение вулкана Анак-Кракатау на территории Индонезии, вызвав масштабное цунами. При этом он по объему стал в 4 раза меньше, потеряв 2/3 высоты.

Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал в 4 раза меньше


Извержение, а также разрушение Анак-Кракатау 22 декабря вызвало цунами. Высота волны составила до пяти метров. Свыше 420 человек погибли вследствие возникшего катаклизма. 40 000 человек эвакуировались из опасной зоны. Специалисты отмечают, что Анак-Кракатау утратил 150-180 млн. кубических метров объема. Объем вулкана теперь составляет около 40-70 млн. куб. метров. В сентябре высота кратера составляла 338 м. Теперь она составляет 110 м. Доступ к Анак-Кракатау является пока затруднённым вследствие того, что море является неспокойным и наблюдается сейсмическая активность.

По словам специалистов, уменьшение массы Анак-Кракатау повлияет на дальнейшие цунами. В случае продолжения извержений вызванные ими волны будут теперь слабее.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:10

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