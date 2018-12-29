Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал в 4 раза меньше





Извержение, а также разрушение Анак-Кракатау 22 декабря вызвало цунами. Высота волны составила до пяти метров. Свыше 420 человек погибли вследствие возникшего катаклизма. 40 000 человек эвакуировались из опасной зоны. Специалисты отмечают, что Анак-Кракатау утратил 150-180 млн. кубических метров объема. Объем вулкана теперь составляет около 40-70 млн. куб. метров. В сентябре высота кратера составляла 338 м. Теперь она составляет 110 м. Доступ к Анак-Кракатау является пока затруднённым вследствие того, что море является неспокойным и наблюдается сейсмическая активность.По словам специалистов, уменьшение массы Анак-Кракатау повлияет на дальнейшие цунами. В случае продолжения извержений вызванные ими волны будут теперь слабее.