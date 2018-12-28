Особую версию McLaren 720S посвятили первой победе марки в гонках «Формула-1»





Представители дилерского центра McLaren заказали три суперкара 720S расцветки MSO Bespoke Anniversary Orange. Оттенок особой версии McLaren 720S Spa 68 Collection напоминает о ливрее Papaya Orange гоночного авто. Машина на подголовниках сидений с боков кузова внешне имеет контуры трассы «Спа-Франкоршам» 1968 г.Согласно предположениям экспертов, в технической части суперкар не получит изменений. Специальная версия в движение будет приводиться четырёхлитровым твин-турбодвигателем на 720 лошадиных сил. Трансмиссией выступит семиступенчатый «робот». Стандартная версия до первой сотни может разгоняться за 2,9 сек.