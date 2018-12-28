Особую версию McLaren 720S посвятили первой победе марки в гонках «Формула-1»
Особая версия McLaren 720S была посвящена первой победе автомобильной марки в гонках «Формула-1». Авто, которое создано придворным тюнинг-ателье известной марки, выполнили по заказу дилерского центра в честь пятидесятилетия с момента победы на гонках.
Представители дилерского центра McLaren заказали три суперкара 720S расцветки MSO Bespoke Anniversary Orange. Оттенок особой версии McLaren 720S Spa 68 Collection напоминает о ливрее Papaya Orange гоночного авто. Машина на подголовниках сидений с боков кузова внешне имеет контуры трассы «Спа-Франкоршам» 1968 г.
Согласно предположениям экспертов, в технической части суперкар не получит изменений. Специальная версия в движение будет приводиться четырёхлитровым твин-турбодвигателем на 720 лошадиных сил. Трансмиссией выступит семиступенчатый «робот». Стандартная версия до первой сотни может разгоняться за 2,9 сек.
Представители дилерского центра McLaren заказали три суперкара 720S расцветки MSO Bespoke Anniversary Orange. Оттенок особой версии McLaren 720S Spa 68 Collection напоминает о ливрее Papaya Orange гоночного авто. Машина на подголовниках сидений с боков кузова внешне имеет контуры трассы «Спа-Франкоршам» 1968 г.
Согласно предположениям экспертов, в технической части суперкар не получит изменений. Специальная версия в движение будет приводиться четырёхлитровым твин-турбодвигателем на 720 лошадиных сил. Трансмиссией выступит семиступенчатый «робот». Стандартная версия до первой сотни может разгоняться за 2,9 сек.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:52