Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева «перезвездила» Бузову
Известный шоумен и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в преддверии нового года решил вспомнить о домовском прошлом Ольги Бузовой и Алены Водонаевой, опубликовав в Instagram ретро-видео.
В ролике Алена Водонаева рассказывает о том, что когда она появилась на телестройке, то вместе с Бузовой сразу стала звездой. Причем в некоторых моментах она считала себя и «позвезднее».
В комментарии к ролику Рустам Солнцев с иронией кратко рассказал о том, как «одна звезда перезвездила другую».
«Звездадая звезда @alenavodonaeva перезвездила первую звезду @buzova86 , и в звездности своей зазвездила такккк, что аж звезды в глазах от ее звезданутости», - написал шоумен, подкрепив комментарий смеющимися смайликами.
Среди подписчиков Солнцева разгорелся спор, о том, кто же все таки, «звезданутее» и большинство пользователей встали на сторону Водонаевой, а основным ее достижением отметила, что она все таки при муже и при сыне, хоть и «фигура вся перештопанная».
В ролике Алена Водонаева рассказывает о том, что когда она появилась на телестройке, то вместе с Бузовой сразу стала звездой. Причем в некоторых моментах она считала себя и «позвезднее».
В комментарии к ролику Рустам Солнцев с иронией кратко рассказал о том, как «одна звезда перезвездила другую».
«Звездадая звезда @alenavodonaeva перезвездила первую звезду @buzova86 , и в звездности своей зазвездила такккк, что аж звезды в глазах от ее звезданутости», - написал шоумен, подкрепив комментарий смеющимися смайликами.
Среди подписчиков Солнцева разгорелся спор, о том, кто же все таки, «звезданутее» и большинство пользователей встали на сторону Водонаевой, а основным ее достижением отметила, что она все таки при муже и при сыне, хоть и «фигура вся перештопанная».