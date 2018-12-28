Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева «перезвездила» Бузову

В ролике Алена Водонаева рассказывает о том, что когда она появилась на телестройке, то вместе с Бузовой сразу стала звездой. Причем в некоторых моментах она считала себя и «позвезднее».В комментарии к ролику Рустам Солнцев с иронией кратко рассказал о том, как «одна звезда перезвездила другую»., - написал шоумен, подкрепив комментарий смеющимися смайликами.Среди подписчиков Солнцева разгорелся спор, о том, кто же все таки, «звезданутее» и большинство пользователей встали на сторону Водонаевой, а основным ее достижением отметила, что она все таки при муже и при сыне, хоть и «фигура вся перештопанная».