АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева «перезвездила» Бузову

Известный шоумен и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в преддверии нового года решил вспомнить о домовском прошлом Ольги Бузовой и Алены Водонаевой, опубликовав в Instagram ретро-видео.
В ролике Алена Водонаева рассказывает о том, что когда она появилась на телестройке, то вместе с Бузовой сразу стала звездой. Причем в некоторых моментах она считала себя и «позвезднее».

Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева «перезвездила» Бузову

В комментарии к ролику Рустам Солнцев с иронией кратко рассказал о том, как «одна звезда перезвездила другую».

«Звездадая звезда @alenavodonaeva перезвездила первую звезду @buzova86 , и в звездности своей зазвездила такккк, что аж звезды в глазах от ее звезданутости», - написал шоумен, подкрепив комментарий смеющимися смайликами.

Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева «перезвездила» Бузову

Среди подписчиков Солнцева разгорелся спор, о том, кто же все таки, «звезданутее» и большинство пользователей встали на сторону Водонаевой, а основным ее достижением отметила, что она все таки при муже и при сыне, хоть и «фигура вся перештопанная».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты Nissan для спорткара GT-R разработали
Ученые вернули единственного в мире
Юлия Ковальчук в Instagram показала селфи без
Доходы от трансляции шоу "Голос. Перезагрузка"
Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева
В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу
Наталья Бордо после выписки из клиники подвела
Компания Valve анонсировала ставшие лидерами
Стилист Руслан Громов рекомендует для праздника
"Дом-2": Арсен Чачанидзе устроил потасовку на
Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили
Валентина Талызина рассказала о подготовке к
Ольга Орлова прямо в эфире интересовалась
Ученые составили ТОП-6 самых необычных
Станислав Садальский вспомнил о чуде во время
NASA засняло заходящую за вулкан на Канарских
В интернете появились сведения о новой версии
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова отказалась от
Валентина Талызина рассказала о трудностях работы
Ученые: Селфи является опасным занятием для
Очевидцы сообщили о сбежавшей с американского
Звезда "Дома-2" Саша Гозиас в Instagram
Певица Нюша показала в Instagram красную елку
Учёные: Сладкие газированные напитки опасны для
Алла Пугачева поразила поклонников эротической
Валерия показала Екатерине Андреевой, как
Специалисты рассказали о зимних проблемах с авто
В Берлине рядом с Мемориалом жертвам Холокоста
Медики ускорили диагностику чесотки отказом от
В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда
Просмотреть все новости