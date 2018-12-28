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Ученые: Селфи является опасным занятием для пальцев и запястья

Ученые заявили, что селфи является опасным занятием. Оно может стать причиной травм пальцев, а также запястья.

Ученые: Селфи является опасным занятием для пальцев и запястья


Американский медицинский специалист отметил, что сильное увлечение селфи может стать причиной онемения и покалывания пальцев. Это может привести к большим проблемам с нервными окончаниями. Специалист отмечает, что частое пользование селфи приводит к воспалению нервов. Если срединный нерв нажимается либо сжимается, при этом создавая онемение, покалывание, либо жжение, может возникнуть синдром запястного канала. Эксперты заметили, что во время селфи человек сгибает запястье внутрь. Вредным является изгибание локтя в течение более часа. Медики советуют держать мобильное устройство без изгиба либо применять специальную селфи палку.

Также полезны специальные упражнения, которые снимают напряжение. Речь идёт о вращении запястья с открытой ладонью, закрытым кулаком, размахивании рукой назад/вперед.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:39

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