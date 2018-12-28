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Ученые рассказали об опасности чрезмерного употребления мяса

Чрезмерное употребление мяса отрицательным образом сказывается на здоровье человека. К таким выводам пришли ученые, установив, что ежедневный прием мясных продуктов в разы повышает риски развития сердечно-сосудистых болезней, ухудшает состояние кожи и волос, вызывает сонливость, и приводит к появлению камней в почках.
Ученые рассказали об опасности чрезмерного употребления мяса

Мясо является незаменимым источником важных витаминов и полезных микроэлементов, но даже оно не в состоянии заменить овощи, крупы и другие продукты питания. Так, в мясе редко встречается витамин C, поэтому ввиду отсутствия разнообразия в рационе можно столкнуться с дефицитом этого витамина и тогда ухудшится состояние кожи, волос и ногтей.

Кроме того, несбалансированное питание приводит к возникновению запоров и болезней кишечника из-за отсутствия в рационе достаточного количества овощей и клетчатки. Мясо насыщено пуринами, имеющими свойство расщепляться в организме человека на мочевую кислоту, избыток которой может стать причиной образования камней в почках. А белок, содержащийся в мясе, может, как восстанавливать мышечную ткань человека, так и привести к ожирению. Ученые рекомендуют употреблять мясо трижды в неделю и разнообразить свой рацион.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:27

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