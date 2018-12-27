Супруга Андрея Малахова показала семейную идиллию во время игры в лото
На своей странице в Instagram супруга Андрея Малахова показала на фото семейную идиллию во время игры в лото. Подписчики Натальи Шкулевой пришли в восторг от ее новой публикации.
Супруга Андрея Малахова часто публикует семейные фотографии. Подписчики Натальи Шкулевой очень любят ее посты и оставляют множество комментариев и лайков. Несколько часов назад жена телеведущего решила показать, как она с Андреем Малаховым играет в лото. В комментарии к снимку Наталья Шкулева написала: "Когда на кону поставлено многое".
Подписчикам супруги Андрея Малахова очень понравилась ее публикация. Они начали писать: "Красивые до невозможного!!!", " Настоящая семейная идиллия)", "Наталья, вы очень похорошели! Замужество и материнство Вам очень идёт!", "Прекрасная пара! Настоящая идиллия!", "Какие вы красивые,С Наступающим Новым Годом вас", "Обожаю вашу семью, просто класс, удачи в новом году". Всего за несколько часов пост собрал более 8 тысяч лайков.
Супруга Андрея Малахова часто публикует семейные фотографии. Подписчики Натальи Шкулевой очень любят ее посты и оставляют множество комментариев и лайков. Несколько часов назад жена телеведущего решила показать, как она с Андреем Малаховым играет в лото. В комментарии к снимку Наталья Шкулева написала: "Когда на кону поставлено многое".
Подписчикам супруги Андрея Малахова очень понравилась ее публикация. Они начали писать: "Красивые до невозможного!!!", " Настоящая семейная идиллия)", "Наталья, вы очень похорошели! Замужество и материнство Вам очень идёт!", "Прекрасная пара! Настоящая идиллия!", "Какие вы красивые,С Наступающим Новым Годом вас", "Обожаю вашу семью, просто класс, удачи в новом году". Всего за несколько часов пост собрал более 8 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:03