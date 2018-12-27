Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и экспедиционник





Название современного концепта Survive говорит о том, что вездеход создали для сурового тяжёлого бездорожья, который сможет выехать на 3-4 недели в «автономку». Основой является короткобазная версия Jimny, доступная в Японии. Полноприводная версия вездехода получила вседорожные шины, колёса со стальными дисками, дополнительную «запаску», сэнд-траки, крылья и фары, металлическую защиту днища, лебедку, страхующий каркасный багажник, предотвращающий в случае переворота деформацию кабины.Версию Jimny Pick Up Style построили на основе полноразмерной вариации внедорожника, который привезут в 2019 году. Авто вместо багажника, а также заднего ряда получило грузовую платформу. Грузовик намекает на бездорожье за счёт «зубастых» шин, защитных дуг за кабиной, накладок на боковинах авто «под дерево», люстры на крыше, которая состоит из 4 светодиодных прожекторов.