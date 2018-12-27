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Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и экспедиционник

Из версии Suzuki Jimny разработчики планируют сделать пикап, а также современный экспедиционник. 11 января откроют Токийский автосалон, на котором Suzuki представит 2 концепта, созданных на основе нового Jimny.

Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и экспедиционник


Название современного концепта Survive говорит о том, что вездеход создали для сурового тяжёлого бездорожья, который сможет выехать на 3-4 недели в «автономку». Основой является короткобазная версия Jimny, доступная в Японии. Полноприводная версия вездехода получила вседорожные шины, колёса со стальными дисками, дополнительную «запаску», сэнд-траки, крылья и фары, металлическую защиту днища, лебедку, страхующий каркасный багажник, предотвращающий в случае переворота деформацию кабины.

Версию Jimny Pick Up Style построили на основе полноразмерной вариации внедорожника, который привезут в 2019 году. Авто вместо багажника, а также заднего ряда получило грузовую платформу. Грузовик намекает на бездорожье за счёт «зубастых» шин, защитных дуг за кабиной, накладок на боковинах авто «под дерево», люстры на крыше, которая состоит из 4 светодиодных прожекторов.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:14

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