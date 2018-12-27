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Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает Дедом Морозом

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Никита Кузнецов шокировал телезрителей шоу своей подработкой.

Еще недавно Маргарита Ларченко во всеуслышание заявляла, что ее избранник Илья Яббаров уж точно никогда не будет работать водителем или грузчиком.

Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает Дедом Морозом

Тогда слова девушки очень рассмешили поклонников реалити-шоу, ведь многие из телезрителей хорошо понимают, что домовцы интересны до той поры, пока находятся в Периметре, ведь вне телестройки они не просто «обычные люди», а люди, которые «опозорились» на всю страну.

Не единожды многие бывшие участники «Дома-2» жаловались поклонникам, что после проекта не могут найти себе нормальную работу, поэтому им приходится зарабатывать на жизнь различными подработками, интервью и фотосессиями.
Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает Дедом Морозом

Как видно, эта же участь постигла и Никиту Кузнецова, который после ухода с телешоу заявил, что уже давно перестал жить иллюзиями, поэтому сейчас берется за любую работу, которую ему предлагают. Теперь можно с уверенностью сказать, что участник «Дома-2», который ранее считался одним из самых рейтинговых домовцев, попробовал свои силы во всех направлениях.

Ведь не секрет, что Никита пытался открыть сетевой бизнес, пробовал сниматься в кино, продавал одежду и носки, а теперь и образ Деда Мороза примерил. Впрочем, как видно из свежих фотографий Кузнецова в его личном микроблоге, без работы осталась и знаменитый хореограф – Наталья Бичан, которая ранее также не единожды светилась в эфирах «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:07

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