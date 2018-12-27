Звезда «Дома-2» Никита Кузнецов подрабатывает Дедом Морозом
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Никита Кузнецов шокировал телезрителей шоу своей подработкой.
Еще недавно Маргарита Ларченко во всеуслышание заявляла, что ее избранник Илья Яббаров уж точно никогда не будет работать водителем или грузчиком.
Тогда слова девушки очень рассмешили поклонников реалити-шоу, ведь многие из телезрителей хорошо понимают, что домовцы интересны до той поры, пока находятся в Периметре, ведь вне телестройки они не просто «обычные люди», а люди, которые «опозорились» на всю страну.
Не единожды многие бывшие участники «Дома-2» жаловались поклонникам, что после проекта не могут найти себе нормальную работу, поэтому им приходится зарабатывать на жизнь различными подработками, интервью и фотосессиями.
Как видно, эта же участь постигла и Никиту Кузнецова, который после ухода с телешоу заявил, что уже давно перестал жить иллюзиями, поэтому сейчас берется за любую работу, которую ему предлагают. Теперь можно с уверенностью сказать, что участник «Дома-2», который ранее считался одним из самых рейтинговых домовцев, попробовал свои силы во всех направлениях.
Ведь не секрет, что Никита пытался открыть сетевой бизнес, пробовал сниматься в кино, продавал одежду и носки, а теперь и образ Деда Мороза примерил. Впрочем, как видно из свежих фотографий Кузнецова в его личном микроблоге, без работы осталась и знаменитый хореограф – Наталья Бичан, которая ранее также не единожды светилась в эфирах «Дома-2».
Еще недавно Маргарита Ларченко во всеуслышание заявляла, что ее избранник Илья Яббаров уж точно никогда не будет работать водителем или грузчиком.
Тогда слова девушки очень рассмешили поклонников реалити-шоу, ведь многие из телезрителей хорошо понимают, что домовцы интересны до той поры, пока находятся в Периметре, ведь вне телестройки они не просто «обычные люди», а люди, которые «опозорились» на всю страну.
Не единожды многие бывшие участники «Дома-2» жаловались поклонникам, что после проекта не могут найти себе нормальную работу, поэтому им приходится зарабатывать на жизнь различными подработками, интервью и фотосессиями.
Как видно, эта же участь постигла и Никиту Кузнецова, который после ухода с телешоу заявил, что уже давно перестал жить иллюзиями, поэтому сейчас берется за любую работу, которую ему предлагают. Теперь можно с уверенностью сказать, что участник «Дома-2», который ранее считался одним из самых рейтинговых домовцев, попробовал свои силы во всех направлениях.
Ведь не секрет, что Никита пытался открыть сетевой бизнес, пробовал сниматься в кино, продавал одежду и носки, а теперь и образ Деда Мороза примерил. Впрочем, как видно из свежих фотографий Кузнецова в его личном микроблоге, без работы осталась и знаменитый хореограф – Наталья Бичан, которая ранее также не единожды светилась в эфирах «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:07