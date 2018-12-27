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Дмитрий Дмитренко заявил, что боится потерять семью

Выявлена причина, почему у Дмитрия Дмитренко началась депрессия.

Как заявил сам Дмитрий, он боится потерять свою семью, ведь однажды он ее уже терял.

Дмитрий Дмитренко заявил, что боится потерять семью

Не секрет, что на днях в эфир вышел новый выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», в котором семейству Рапунцель-Дмитренко пришлось пережить настолько сильные эмоциональные переживания и психологическое давление, что Дмитрий впал в состояние депрессии.

По словам любимого супруга Ольги, если сначала его жена то и дело пыталась все их проблемы «спихнуть» на то, что его талант не был по достоинству оценен, и именно поэтому они постоянно скандалят, то сейчас, после того, как беременная Алена Савкина в компании своей мамы Татьяны Владимировны Григоревской отправились за ворота в декретный отпуск, все стало на свои места.

Дмитрий Дмитренко заявил, что боится потерять семью

Выяснилось, что Дмитрий боится того, что Ольга может забрать 5-месячную Василису и бросить его. А причиной тому могут стать довольно «банальные» моменты: если Дмитренко не сможет совмещать обязанности по дому, присмотр за малышкой, репетиции и ежедневные беседы с Рапунцель, которая так любит «блистать» в каждом эфире.

Об этом Дмитрий прямо сказал вчера в эфире. Также участник «Дома-2» подчеркнул, что больше не хочет потерять дочь и супругу, которых так сильно любит. Нужно сказать, что слова Дмитренко многих телезрителей повергли в шок, так как поклонники реалити-шоу считали, что муж Рапунцель только и мечтает побыстрее избавиться от своей невыносимой жены.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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