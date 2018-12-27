Дмитрий Дмитренко заявил, что боится потерять семью





Как заявил сам Дмитрий, он боится потерять свою семью, ведь однажды он ее уже терял.Не секрет, что на днях в эфир вышел новый выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», в котором семейству Рапунцель-Дмитренко пришлось пережить настолько сильные эмоциональные переживания и психологическое давление, что Дмитрий впал в состояние депрессии.По словам любимого супруга Ольги, если сначала его жена то и дело пыталась все их проблемы «спихнуть» на то, что его талант не был по достоинству оценен, и именно поэтому они постоянно скандалят, то сейчас, после того, как беременная Алена Савкина в компании своей мамы Татьяны Владимировны Григоревской отправились за ворота в декретный отпуск, все стало на свои места.Выяснилось, что Дмитрий боится того, что Ольга может забрать 5-месячную Василису и бросить его. А причиной тому могут стать довольно «банальные» моменты: если Дмитренко не сможет совмещать обязанности по дому, присмотр за малышкой, репетиции и ежедневные беседы с Рапунцель, которая так любит «блистать» в каждом эфире.Об этом Дмитрий прямо сказал вчера в эфире. Также участник «Дома-2» подчеркнул, что больше не хочет потерять дочь и супругу, которых так сильно любит. Нужно сказать, что слова Дмитренко многих телезрителей повергли в шок, так как поклонники реалити-шоу считали, что муж Рапунцель только и мечтает побыстрее избавиться от своей невыносимой жены.