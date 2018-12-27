Гарик Сукачёв выпустил первую автобиографическую книгу "Путь Горыныча"

К своему 60-летию Сукачёв решил написать автобиографию, для чего пригласил близкого друга Марголиса, с которым общается 30 лет. Работая над текстом, соавторы много беседовали дома у исполнителя, в офисе и в кафе. Сукачёв увидел готовое издание уже после публикации, не обращая внимания на сделанные журналистом правки.На вопрос о возможных неточностях в тексте рок-музыкант ответил, что воспоминания зачастую очень условны, поэтому он никогда не стремился контролировать процесс создания книги. На презентации Сукачёв впервые взял экземпляр автобиографии в руки, отметив, что её приятно держать, а обложка "классно сделана".Пояснил артист и выбор названия "Путь Горыныча". Так Сукачёва прозвали друзья из-за его "авторитарности".Как признаётся музыкант, текст вышел очень откровенным. Кроме того, юбилей певец отметит большими гастролями по России и Германии в 2019 году. Концерт уже состоялся в Москве, а остальные выступления пройдут в регионах.