Huawei обошла Samsung по выручке, получаемой в России за продажу смартфонов
Huawei смогла обойти Samsung по выручке, получаемой от продаж смартфонов на территории России. Эксперты считают, что в устройствах компании удачно сочетается цена, функциональность, дизайн.
Huawei располагается на втором месте ТОП по выручке денег от реализаций смартфонов в России. На первом месте оказалась Apple с долей 37,7% в рамках российского рынка. Доля Huawei, составляет 24,4%. При этом показатели Samsung уменьшились до 23,3%. Доля этой компании в прошлом году достигала 9% отечественного рынка гаджетов. Успех был достигнут за счёт выпуска богатого модельного ряда новых современных смартфонов, маркетинговых ходов, различных акций с операторами.
Новостное издание «Слово и Дело» отмечает, что в ближайшее время тройка потенциальных лидеров может опять поменяться.
Huawei располагается на втором месте ТОП по выручке денег от реализаций смартфонов в России. На первом месте оказалась Apple с долей 37,7% в рамках российского рынка. Доля Huawei, составляет 24,4%. При этом показатели Samsung уменьшились до 23,3%. Доля этой компании в прошлом году достигала 9% отечественного рынка гаджетов. Успех был достигнут за счёт выпуска богатого модельного ряда новых современных смартфонов, маркетинговых ходов, различных акций с операторами.
Новостное издание «Слово и Дело» отмечает, что в ближайшее время тройка потенциальных лидеров может опять поменяться.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:52