Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой Simcity





Основатель фонда Фрэнк Чифальди получив функционирующий картридж с игрой смог перевести ее в цифру. Данная версия Simcity предназначена для консоли Nintendo Entertainment System. Ее анонс состоялся в 1991 году, однако на рынок игра не попала. Фрэнк Чифальди подчеркнул, что данная игра Simcity для NES – это «Святой Грааль» для тех, кто занимается коллекционированием. Основатель Video Game History Foundation нашел картридж с игрой, а точнее с ее не законченной версией, в 2017 году на Retro Game Expo в Портленде.Оцифровка игры длилась год. Сотрудники фонда полностью прошли Simcity. На YouTube-канале команды появился ролик с процессом прохождения игры.Simcity – первая в своем роде видеоигра, которая представила жанр «градостроительный симулятор». Юзер видит поле игры сверху, он должен построить свой город, в котором будет развивать жилые и промышленные зоны. Представители фонда Video Game History Foundation рассказали историю всей разработки игры. В начале 1991 года создатели подобных проектов Уилл Райт и Сигеру Миямото, заявили о планах по переносу игры Simсity на консоли Nintendo Entertainment System и Super Nintendo Entertainment System. Весной этого же года проект вышел на SNES. До обнаружения Чифальди картриджа с игрой о версии для NES ничего не было известно.