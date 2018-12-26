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Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой Simcity

Спустя 27 лет после анонсирования и потери версии игры Simcity найден картридж с ее содержанием. Об этом заявлено на официальном сайте фонда Video Game History Foundation.
Нашелся утерянный 27 лет назад картридж с игрой Simcity

Основатель фонда Фрэнк Чифальди получив функционирующий картридж с игрой смог перевести ее в цифру. Данная версия Simcity предназначена для консоли Nintendo Entertainment System. Ее анонс состоялся в 1991 году, однако на рынок игра не попала. Фрэнк Чифальди подчеркнул, что данная игра Simcity для NES – это «Святой Грааль» для тех, кто занимается коллекционированием. Основатель Video Game History Foundation нашел картридж с игрой, а точнее с ее не законченной версией, в 2017 году на Retro Game Expo в Портленде.
Оцифровка игры длилась год. Сотрудники фонда полностью прошли Simcity. На YouTube-канале команды появился ролик с процессом прохождения игры.

Simcity – первая в своем роде видеоигра, которая представила жанр «градостроительный симулятор». Юзер видит поле игры сверху, он должен построить свой город, в котором будет развивать жилые и промышленные зоны. Представители фонда Video Game History Foundation рассказали историю всей разработки игры. В начале 1991 года создатели подобных проектов Уилл Райт и Сигеру Миямото, заявили о планах по переносу игры Simсity на консоли Nintendo Entertainment System и Super Nintendo Entertainment System. Весной этого же года проект вышел на SNES. До обнаружения Чифальди картриджа с игрой о версии для NES ничего не было известно.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:01

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