В мессенджер WeChat ввели функцию исчезающего видео





В Китае широко известен интернет-сервис WeChat, он одновременно является социальной сетью, мессенджером и платежной системой. В популярный сервис ввели новое обновление. Гигант социальных приложений презентовал новую функцию, она получила наименование Time Capsule. Это значительно расширяет возможности владельцев микроблогами. Технически новинка представляет собой функцию исчезающего видео. Пользователь записывает короткие 15-секундные сюжеты, вслед за этим друзья владельца аккаунта имеют возможность просматривать ролики.Новое дополнение входит в расширенную перестройку пользующегося популярностью мессенджера WeChat. Новая функция обеспечивает достаточно простой просмотр статей, понравившихся многочисленным пользователям Сети, отмечают эксперты.