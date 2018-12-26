«Слишком старый»: Поклонницы раскритиковали Сергея Лазарева за роль принца в новогоднем мюзикле

Сергей Лазарев считается одним из самых завидных женихов российского шоубиза. После расставания со звездной телеведущей Лерой Кудрявцевой, певец ни разу не намекнул на присутствие в его жизни новой избранницы, поэтому многие поклонницы уверены, что звездный артист так и не смог найти свою половинку. Вероятно, именно поэтому роль принца показалась большинству фанаток для Сергея Лазарева вполне подходящей. Впрочем, такого мнения придерживаются далеко не все. Некоторым поклонницам образ показался не совсем удачным. Они пишут в микроблоге исполнителя в соцсети Instagram, что Сергей Лазарев для принца слишком староват.Между тем основная масса подписчиков считает иначе. Пользователи сообщают своему кумиру, что с нетерпением ждут выхода «Золушки» и желают Сергею Лазареву наконец найти свое счастье.«Сказку посмотрю. Уж очень принц классный», «Эх обожаю новогодние мюзиклы особенно с вами, Сергей», «Прекрасное фото Сережа, спасибо! И кто же устоит перед таким замечательным Принцем», «Какой красавчик, необычный. Кто-нибудь тебя Сереж после НГ точно заберет», - пишут многочисленные поклонницы.