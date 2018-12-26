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Ученый-уфолог обнаружил на снимке Марса крыло от самолета и обломки плиток

Ученый, специалист по уфологии Скотт Уорринг заявил, что обнаружил на снимках планеты Марс крыло от самолета и обломки плиток. Соответствующие доказательства он опубликовал на собственном официальном сайте.
Ученый-уфолог обнаружил на снимке Марса крыло от самолета и обломки плиток

Известный исследователь феномена внеземных цивилизаций из Тайваня на снимках Красной планеты, сделанных аппаратом NASA - ровером Curiosity, обнаружил обломки плиток. По словам Уоррина, они похожи на современную керамическую плитку. Подобная используется в туалетных комнатах, а также подобные материалы обнаружили археологи во время раскопок построек древних римлян.

Скотт Уорринг подчеркивает, что находка имеет неровные края. Исходя из этого, можно утверждать, что обнаруженный предмет длительное время находится в марсианской среде. Однако подобные очертания также могут свидетельствовать о крушении космического устройства. Тайванский ученый предполагает, что две увиденные неизвестные части также могут быть фрагментами какой-либо постройки, которая располагалась в данном месте.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00

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