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Новогодние елки могут быть опасными для детей из-за ротавируса

Москвичи жалуются на возрастающую эпидемию ротавирусной инфекции. Чаще всего она поражает маленьких детей, ведь именно сейчас во всех детских садах и школах проходят утренники, карнавалы, праздники и елки.

Недавно несколько ребят в дошкольном учреждении ГБОУ «Школа № 1360» в Москве подхватили ротавирусную инфекцию, получив сильнейшее расстройство желудка. К сожалению, перед Новым Годом такие случаи происходят довольно часто.
Новогодние елки могут быть опасными для детей из-за ротавируса

Чтобы обезопасить ребенка от вирусной инфекции, достаточно придерживаться трех простых правил. Их озвучил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Иммунодефицит является одной из основных причин заражения ротавирусом у детей. Чтобы малыши не стали заложниками болезни, необходимо правильно питаться. Профилактика тоже имеет не последнее значение: не лишним будет отказаться от частых прогулок на улице. Также полезно регулярно мыть руки (впрочем, как и в любое время года).

Отдельно Виктор Зуев рекомендовал родителям задуматься о вакцинации ребенка. Ротавирус может доставить немало проблем: у детей при заболевании наблюдается высокая температура, рвота, диарея. Выполняя простейшие меры профилактики и защиты, родители смогут оградить малышей от нежелательной болезни. Забота и любовь творят чудеса, поэтому не дайте своему чаду пролежать новогодние каникулы в постели с температурой.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 21:29

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