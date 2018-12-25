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Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой на свадьбе Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Бывшая супруга Александра Гобозова – Алиана Устиненко сцепилась с возлюбленной Алексея Безуса – Миленой Безбородовой на свадьбе Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

Не секрет, что многочисленные телезрители реалити-шоу «Дом-2» продолжают с нетерпением ждать выпуска, в котором покажут бракосочетание Черно и Оганесяна. Тем более, что сейчас в социальных сетях появилось лишь несколько фотографий и коротких видеозаписей, на которых запечатлена только невеста.

Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой на свадьбе Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Впрочем, несколько часов назад в Сети появились некоторые подробности неофициальной части торжества. Как выяснилось, в число гостей, которым удалось особенно отличиться на свадьбе Александры и Иосифа вошла и экс-жена Гобозова – Устиненко.

А сообщила эту новость бывшая участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди, которую тоже пригласили на мероприятие. Вчера Лиза вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала, что Алиана и Милена на вечеринке превзошли «всех и каждого».

Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой на свадьбе Саши Черно и Иосифа Оганесяна

По словам супруги Алексея Чайчица, Устиненко и Безбородова перебрали со спиртными напитками, да так, что еле передвигались по танцполу. Правда, когда объявили о том, что сейчас невеста будет бросать букет, Алиана и Милена оживились и «мертвой хваткой» вцепились в цветы.

Девушки даже начали драться за свадебный букет, опозорившись перед всеми гостями. К слову, кто одержал победу в этой схватке Елизавета так и не рассказала, а лишь отметила, что скоро все и так все узнают.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:44

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