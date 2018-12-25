Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой на свадьбе Саши Черно и Иосифа Оганесяна





Не секрет, что многочисленные телезрители реалити-шоу «Дом-2» продолжают с нетерпением ждать выпуска, в котором покажут бракосочетание Черно и Оганесяна. Тем более, что сейчас в социальных сетях появилось лишь несколько фотографий и коротких видеозаписей, на которых запечатлена только невеста.Впрочем, несколько часов назад в Сети появились некоторые подробности неофициальной части торжества. Как выяснилось, в число гостей, которым удалось особенно отличиться на свадьбе Александры и Иосифа вошла и экс-жена Гобозова – Устиненко.А сообщила эту новость бывшая участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди, которую тоже пригласили на мероприятие. Вчера Лиза вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала, что Алиана и Милена на вечеринке превзошли «всех и каждого».По словам супруги Алексея Чайчица, Устиненко и Безбородова перебрали со спиртными напитками, да так, что еле передвигались по танцполу. Правда, когда объявили о том, что сейчас невеста будет бросать букет, Алиана и Милена оживились и «мертвой хваткой» вцепились в цветы.Девушки даже начали драться за свадебный букет, опозорившись перед всеми гостями. К слову, кто одержал победу в этой схватке Елизавета так и не рассказала, а лишь отметила, что скоро все и так все узнают.